Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Coutinho a pris les choses en main pour son avenir !

Publié le 4 août 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2023, Philippe Coutinho pourrait faire ses valises dès cet été et faire son grand retour en Premier League. En effet, Tottenham et Liverpool seraient prêts à tendre les bras au milieu offensif brésilien cet été en cas de départ de l'une de leurs stars lors de ce mercato estival. Dans cette optique, Kia Joorabchian serait déjà passé à l'action pour faciliter le départ de son protégé vers l'Angleterre, et plus précisément chez les Spurs. De son côté, le Barça serait disposé à laisser filer Philippe Coutinho, que ce soit sous la forme d'un transfert ou d'un prêt, en cas de bonne offre qui satisfasse toutes les parties.

Orphelin de Neymar, parti au PSG à l'été 2017, le FC Barcelone a recruté deux stars en devenir pour combler ce départ : Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Toutefois, les deux joueurs n'ont pas su assumer la responsabilité qu'on leur a donnée. En ce qui concerne Philippe Coutinho, il n'a pas réussi évoluer à son meilleur niveau sous les couleurs catalanes, et ses quelques pépins physiques n'ont pas arrangé les choses. Pour toutes ces raisons, le FC Barcelone aurait tenté de s'en débarrasser définitivement à plusieurs reprises. Mais alors qu'elle a déboursé près de 135M€ pour le transfert de Philippe Coutinho, l'écurie blaugrana n'a jamais pu trouver preneur pour un transfert, et ce, sans réaliser de perte. Alors que son avenir resterait incertain, l'international brésilien aurait toujours la cote en Angleterre. En effet, des clubs tels que Tottenham et Liverpool seraient prêts à l'accueillir lors de ce mercato estival sous condition.

Le clan Coutinho en contact avec Tottenham ?

D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , Tottenham envisagerait de s'offrir les services de Philippe Coutinho en cas de départ d'Harry Kane. Déterminé à quitter les Spurs , le buteur anglais aurait séché les deux derniers entrainements de son club pour lui forcer la main et l'obliger à le laisser partir. Alors qu'un transfert d'Harry Kane cet été devrait couter une somme folle, la direction de Tottenham penserait à réinvestir une partie du montant récolté sur Philippe Coutinho, pour un transfert ou un prêt payant. Outre Tottenham, Liverpool garderait également un oeil sur Philippe Coutinho. A en croire le média espagnol, Jürgen Klopp serait prêt à rapatrier le Brésilien s'il venait à perdre l'une de ses stars lors de ce mercato estival. Mais que pense le clan Coutinho d'un retour en Premier League ?

Le Barça prêt à accepter une bonne offre pour Coutinho ?