Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Paul Pogba poserait ses conditions !

Publié le 4 août 2021 à 9h15 par Th.B.

Alors que Manchester United ne se laisserait pas marcher sur les pieds pour le transfert de Paul Pogba, réclamant une somme conséquente au PSG, le joueur aurait lui les idées pour la prochaine étape de sa carrière.

Paul Pogba bientôt au PSG ? Si l’on en croit les informations du Parisien , il ne faudrait pas s’attendre à un dénouement imminent de ce dossier chaud de Leonardo. Bien qu’il semble être la priorité de la deuxième partie du mercato estival du directeur sportif du PSG, Pogba devrait coûter plutôt cher au Paris Saint-Germain. En effet, le quotidien de la capitale a révélé dans la journée de mardi que Manchester United ne compterait pas le brader et ne songerait à le vendre cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat, que pour une somme se situant entre 75 et 100M€. Pourtant, le PSG reste l’unique option viable en cas de départ de Pogba comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité jeudi dernier. Mais quelle est la position du principal intéressé ?

Pogba chercherait la meilleure solution sportive