Mercato - PSG : Le dossier Paul Pogba bat son plein !

Publié le 3 août 2021 à 23h45 par La rédaction

Paul Pogba est entre deux rives dans ce mercato. Va-t-il aller au bout de son contrat ou rejoindre le PSG ? Le joueur semble en pleine hésitation.

Paul Pogba va-t-il poursuivre l'aventure à Manchester United ? Sous contrat jusqu'en 2022, le Français intéresserait le Real Madrid, la Juventus et surtout le PSG. Le club parisien n'avait pas les faveurs de l'ancien joueur du Havre au départ. Mais la situation semble être en train d'évoluer ces dernières semaines. Toutefois les dirigeants du PSG doivent réussir à formuler une offre séduisante à Manchester, ce qui n'est le cas pour le moment.

Pogba serait heureux à Manchester comme à Paris !