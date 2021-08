Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, la douche froide signée Raiola ?

Publié le 3 août 2021 à 14h20 par La rédaction

En discussions avec le PSG pour transférer Paul Pogba, Mino Raiola pourrait se servir de ces négociations pour mieux décrocher une prolongation avec Manchester United.

On le sait, Mino Raiola est l’agent le plus influent du monde. Avec lui, nous ne sommes jamais à l’abri de la moindre entourloupe. Celui qui a déjà réussi à placer le gardien italien Gianluigi Donnarumma au PSG cet été est également le représentant de Paul Pogba. Lui qui est annoncé dans le viseur du PSG depuis maintenant plusieurs semaines. Mais Raiola fait-il vraiment tout pour faire signer son poulain à Paris ?

Une prolongation pour Pogba ?

Si Pogba est annoncé au PSG, comme révélé par Le10sport, il a également été proposé à Liverpool. Mais le joueur serait-il convaincu de rejoindre les Reds ? Rien n’est moins sûr. Cette manoeuvre à l’initiative de Raiola pourrait bien cacher autre chose. En effet, il est possible que l’agent de Pogba se serve des différentes sollicitations envers son joueur pour renégocier une prolongation de contrat à Manchester United aux conditions beaucoup plus avantageuses. Encore faut-il convaincre Pogba, qui ne semble pas enclin à faire des vieux os à Manchester. Mais faute d’accord entre le PSG et Manchester United, il pourrait être contraint de rester plus longtemps que prévu en Angleterre.