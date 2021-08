Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible confession du clan Mbappé !

Publié le 3 août 2021 à 14h15 par T.M.

Cet été, le PSG semble avoir fermé la porte à double tour pour Kylian Mbappé. Mais le Français pourrait lui chercher à faire ses valises. Explications.

Partira ? Ne partira pas ? A l’occasion de ce mois d’août, le cas de Kylian Mbappé va faire énormément parler. Si le Français a redémarré la saison avec le PSG, il pourrait ne pas la terminer. En effet, n’étant toujours pas décidé à prolonger, Mbappé pourrait donc pousser sa direction à le vendre cet été. Mais les versions divergent sur ce feuilleton. Alors que Le Parisien assure que le joueur de Mauricio Pochettino ne bougera pas cet été, en Espagne, on ne le voit pas du même oeil…

Une pression trop importante ?