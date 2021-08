Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Ronaldo… Le Real Madrid prend une énorme décision !

Publié le 3 août 2021 à 10h45 par B.C.

Alors que Cristiano Ronaldo se verrait bien faire son retour au Real Madrid, Florentino Pérez n’aurait d’yeux que pour Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo voient leur avenir lié cet été. En effet, en cas de départ du Bondynois vers le Real Madrid, l’attaquant de la Juventus pourrait faire l’objet d’une offensive du PSG, un scénario privilégié par le Portugais, qui souhaiterait quitter Turin. Cependant, Cristiano Ronaldo aurait également un autre plan en tête. Selon AS , le quintuple Ballon d’Or n’aurait pas oublié le Real Madrid et pourrait proposer ses services à Florentino Pérez si ce dernier ne parvenait pas à recruter Kylian Mbappé. Cependant, le président merengue aurait les idées claires.

Mbappé et personne d’autre