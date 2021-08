Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi doit-il miser sur Cristiano Ronaldo pour oublier Mbappé ?

Publié le 3 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain, le PSG pourrait miser sur Cristiano Ronaldo en cas de départ du Bonynois. Le Portugais serait de son côté disposé à rallier le club de la capitale. Mais selon vous, le PSG doit-il miser sur le quintuple Ballon d’Or ?

Le week-end prochain, la Ligue 1 reprend ses droits pour une nouvelle saison. Le PSG se déplacera pour l’occasion sur la pelouse de Troyes, et Kylian Mbappé pourrait être du voyage. Pourtant, la situation de l’international français n’est toujours pas réglée, bien au contraire. Malgré de longues discussions entre le clan Mbappé et le PSG, l’attaquant de 22 ans n’a toujours prolongé son bail courant jusqu’en juin 2022. D’après la presse espagnole, le principal intéressé aurait déjà fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas apposer sa signature sur un nouveau contrat. Le Real Madrid reste à l’affût et espère toujours s’attacher les services de Kylian Mbappé avant la fin du mercato, un transfert qui pourrait alors tout relancer.

Cristiano Ronaldo pour remplacer Kylian Mbappé ?