Mercato - PSG : Vendre Mbappé avant le 31 août ? Décision imminente !

Publié le 3 août 2021 à 15h20 par La rédaction

Après avoir attendu plus d’un an, le PSG va devoir prendre une décision. Si Mbappé ne veut pas prolonger, Paris n’aura pas le choix : il faudra le vendre avant le 31 août.

Sa décision se fait toujours attendre, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé clairement quelles étaient ses envies. Rester et prolonger à Paris ou quitter le cocon et rejoindre le Real Madrid ? Le PSG se retrouve donc dans l’inconnue et cette instabilité pourrait le contraindre à prendre une décision forte. Faute de ne pas le voir prolonger, Paris pourrait faire le choix de vendre Mbappé avant la fin du mercato.

Une très belle somme à récupérer

Vendre Mbappé avant le 31 août serait la seule solution pour le PSG afin de pouvoir récupérer une somme importante. Même si le coût du transfert ne serait pas mirobolant pour un joueur à qui il ne reste qu’une seule année de contrat, cela permettrait au PSG de limiter les dégâts pour un joueur acheté 180 millions d’euros et de disposer d’une marge de manoeuvre plus qu’intéressante pour la fin du mercato si le PSG a le temps de pouvoir faire quelques affaires. Mais pour cela, il faudrait que le Real Madrid, assez attentiste pour l’instant à cause de son manque de liquidités, bouge concrètement. Et il reste qu’un petit mois…