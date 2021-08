Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann sur le départ à cause de Messi ? La réponse !

Publié le 3 août 2021 à 15h10 par T.M.

Dernièrement, il était expliqué que d’un point de vue économique, le FC Barcelone ne pouvait pas conserver Lionel Messi et Antoine Griezmann. La réalité serait finalement différente.

Entre le FC Barcelone et Lionel Messi, l’accord serait trouvé pour un nouveau contrat d’une durée de 5 ans. Toutefois, pour le moment, Joan Laporta ne peut pas officialiser cette excellente nouvelle en raison des finances du club catalan. En effet, avec les réglementations de la Liga, le Barça doit considérablement réduire sa masse salariale pour pouvoir enregistrer le nouveau contrat de Messi. Et pour permettre cela, l’une des conditions annoncées était de se séparer d’Antoine Griezmann et de son salaire XXL. Toutefois, finalement, les deux stars blaugrana pourraient continuer à cohabiter ensemble.

Un duo Griezmann-Messi, mais…