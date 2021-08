Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un transfert à 50M€ pour Antoine Griezmann ?

Publié le 3 août 2021 à 11h30 par T.M.

Lors de ce mercato estival, le feuilleton Antoine Griezmann fait énormément parler. Annoncé partant du FC Barcelone puis proche de rester au sein de l’effectif de Ronald Koeman, le Français pourrait encore faire ses valises d’ici la fin du mois d’août. Explications.

Joan Laporta a un grand rêve : prolonger Lionel Messi. Or, en l’état actuel des choses, le FC Barcelone ne peut pas acter le nouveau contrat de l’Argentin. En effet, les règlements de la Liga et les finances blaugrana ne sont pas en adéquation pour cela. Pour régler le cas Messi, le Barça doit donc dégraisser et réduire considérablement sa masse salariale. Alors que plusieurs joueurs de Ronald Koeman sont déjà partis, cela n’est pas encore suffisant et d’autres départs sont attendus. Alors qu’on parle notamment de Miralem Pjanic et Samuel Umtiti, le cas d’Antoine Griezmann est également au centre des discussions. Il y a quelques jours maintenant, le départ du Français était quasiment acté, lui qui ne semble vouloir que revenir à l’Atlético de Madrid. Problème, les Colchoneros n’ont actuellement pas les finances pour une telle opération et un échange avec Saul Niguez n’a pas convaincu les Blaugrana. Face à cela, la tendance a rapidement évolué pour Antoine Griezmann, lui qui était dernièrement parti pour continuer avec le groupe de Ronald Koeman. Auteur d’une excellente pré-saison, le champion du monde pourrait donc continuer avec le Barça, où il est sous contrat jusqu’en 2024. A moins que…

Griezmann, c’est 50M€ !

Ce lundi, à l’occasion de la présentation d’Emerson, Joan Laporta n’a pas échappé aux questions sur Antoine Griezmann. Et comme l’a bien expliqué le président du FC Barcelone, si aucune offre satisfaisante arrive, il sera conservé : « Nous sommes ouverts car il y a de l’intérêt pour lui sur le marché, mais rien n’a changé. S’il n'y a pas de belles offres, il a un contrat avec le Barça et ne devons le respecter ». Les Blaugrana ont donc des exigences précises concernant Antoine Griezmann. Mais quelles sont-elles ? A l’occasion d’un live sur Twitch , Gerard Romero, journaliste pour RAC1 , a dévoilé que le Barça attendait au minimum 50M€ pour lâcher le joueur de 30 ans, sans quoi la porte de sortie ne s’ouvrira pas.

Vers un retour à l’Atlético de Madrid ?

Les exigences du FC Barcelone connues, la question est de savoir si un club viendra avec une telle proposition pour recruter Antoine Griezmann. Et alors qu’il faudra également faire avec les envies du Français, qui souhaite revenir à l’Atlético de Madrid en cas de départ, cela pourrait bien être envisageable. Tel serait en tout cas le sentiment au sein du club catalan. En effet, comme l’a poursuivi Gerard Romero, au Barça, on estimerait que les Colchoneros pourraient prochainement se présenter avec ces 50M€, notamment après avoir acté le départ de Saul Niguez vers la Premier League.