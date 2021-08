Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un problème pour le départ de Miralem Pjanic ?

Publié le 3 août 2021 à 11h10 par La rédaction

Alors que Miralem Pjanic veut revenir à la Juventus dès cet été, son agent négocierait avec la Vielle Dame. Toutefois, il y aurait un obstacle sur la route.

Presque deux mois que le mercato a ouvert ses portes et le FC Barcelone se traine toujours une bonne partie de ses indésirables. Malgré quelques départs qui ont rapporté un peu d’argent à Joan Laporta, les joueurs les plus coûteux n’ont pas bougé. Miralem Pjanic le premier. Arrivé il y a un an à Barcelone, le milieu de terrain bosnien n’a jamais su s’imposer au sein du onze de Ronald Koeman. Et l’air italien semble lui manquer puisque Pjanic ne voudrait qu’un retour à la Juve. Mais pour le moment, l’opération trainerait encore.

Un départ de Ramsey pour un retour de Pjanic ?