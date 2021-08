Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La destination d'Erling Haaland déjà connue ?

Publié le 3 août 2021 à 14h10 par A.D.

Lié au Borussia Dortmund jusqu'au 30 juin 2024, Erling Haaland ne devrait pas faire ses valises cet été malgré les appels de phare des colosses européens, dont le Real Madrid. Alors qu'Ole Gunnar Solskjaer a prolongé avec Manchester United, le buteur norvégien devrait rejoindre les Red Devils à l'été 2022.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi par les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Déterminé à conserver son numéro 9, le BVB ferait tout son possible pour bloquer son départ. Et alors qu'Erling Haaland est engagé jusqu'au 30 juin 2024, le club de la Ruhr aurait de fortes chances d'obtenir gain de cause lors de ce mercato. Toutefois, à l'été 2022, les choses pourraient se corser pour le Borussia Dortmund, mais également pour le Real Madrid.

Direction Manchester United à l'été 2022 pour Haaland ?