Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un énorme coup de balai au Real Madrid ?

Publié le 2 août 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid prépare le terrain pour Kylian Mbappé. Le club espagnol tente d'alléger sa masse salariale en se séparant de nombreux joueurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de marquer de son empreinte ce mercato estival. Depuis plusieurs mois, une question se pose : Le joueur quittera t-il le PSG cet été ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien, le champion du monde 2018 discute depuis plusieurs mois avec ses dirigeants pour évoquer la suite de son aventure dans la capitale et une éventuelle prolongation. Interrogé sur l’avenir de Mbappé à de nombreuses reprises, Nasser Al-Khelaïfi a toujours affiché son optimisme. « Je dis toujours que Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain. Il va rester au Paris Saint-Germain à 100 %. Ne vous inquiétez pas. Laissez-nous travailler. Il est parisien, il est français, il adore Paris. On n'a pas de problème » avait-il confié en mai dernier dans les colonnes de L’Equipe . Mais la réalité serait bien différente. Selon la presse espagnole, l’ancien joueur de l’AS Monaco refuserait de prolonger son contrat avec le PSG. A un an de la fin de son bail, l’international français pourrait être vendu par le PSG, qui ne souhaite pas le perdre gratuitement en 2022. Le joueur serait la seule cible du Real Madrid, qui garderait contact avec l'ailier et son entourage. La Casa Blanca attend que Mbappé officialise sa décision pour formuler une offre. Ce dossier pourrait se décider à la toute fin du mercato, soit durant la dernière semaine du mois d’août. Pour l’instant, le Real Madrid prépare le terrain et tente d’alléger sa masse salariale.

Le Real Madrid espère enregistrer quatre ou cinq départs