Mercato - PSG : Un incroyable retour au Real Madrid espéré par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 2 août 2021 à 19h15 par B.C.

Alors qu’il souhaiterait toujours quitter la Juventus, Cristiano Ronaldo rêverait de faire son retour au Real Madrid. Le Portugais compterait d’ailleurs sur la présence de Carlo Ancelotti pour parvenir à ses fins, mais ce n’est pas gagné.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo aurait toujours l’intention de quitter l’Italie. Cependant, le Portugais est encore loin d’un départ, alors que le mercato estival ferme ses portes dans moins d’un mois. En effet, aucun club ne semble prêt à passer à l’action pour le quintuple Ballon d’Or. Le PSG surveillerait bel et bien la situation de Cristiano Ronaldo à la Juve en cas de départ de Kylian Mbappé, mais aucune offensive ne serait à l’ordre du jour tant que le Bondynois sera encore là. Cristiano Ronaldo espérerait ainsi que le champion du monde rejoigne le Real Madrid afin que le PSG passe à la vitesse supérieure, mais l’attaquant de 36 ans aurait également une autre idée en tête.

Ronaldo pense encore à un retour au Real