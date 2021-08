Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 2 août 2021 à 19h10 par A.C.

Poussé vers la sortie du côté du Napoli, Adam Ounas pourrait revenir en France, du côté de l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne semblent pas toujours d’accord. Les deux hommes forts de l’Olympique de Marseille ont chacun leurs préférés sur le mercato et alors que l’Argentin regarde du côté de Boca Juniors avec Cristian Pavon, son président serait plutôt tourné vers la Serie A. La presse italienne annonce en effet que l’OM souhaiterait recruter Adam Ounas, qui ne semble pas être dans les plans de Luciano Spalletti au Napoli. Pour s’attacher les services de l’ancien des Girondins de Bordeaux et de l’OGC Nice, il faudra toutefois y mettre le prix...

Pour Ounas, c’est 25M€ !