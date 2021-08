Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Hakimi... Thilo Kehrer prend une énorme décision pour son avenir !

Publié le 2 août 2021 à 18h45 par La rédaction

Le recrutement pléthorique du PSG fait forcément des victimes. Thilo Kehrer, déjà réduit à un rôle de remplaçant l'an passé, pourrait en faire les frais. En effet, l'Allemand ne fermerait plus la porte à un départ, alors que le Bayer Leverkusen est à l'affût.

Thilo Kehrer a été recruté en 2018 pour sa polyvalence, mais celle-ci ne lui a pas permis de s'imposer au PSG. Barré par Marquinhos et Presnel Kimpembé dans l'axe central, l'Allemand pourrait être victime de l'arrivée du très expérimenté Sergio Ramos et de la montée en puissance du jeune El Chadaille Bitshiabu (16 ans ). Ce n'est pas mieux à droite avec la présence de Colin Dagba et d'Achraf Hakimi. Ce qui pourrait l'inciter à aller voir ailleurs.

Kehrer ouvert à un départ