Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour Leonardo dans ce dossier à 35M€ !

Publié le 2 août 2021 à 15h45 par D.M.

Pisté par de nombreux clubs européens, Joaquin Correa aurait annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter la Lazio Rome lors de ce mercato estival.

A un an de la Coupe organisée au Qatar, le PSG veut se donner les moyens de remporter la prochaine Ligue des champions. Et cela commence par un bon recrutement. Le club parisien est parvenu à mettre la main sur des joueurs de classe mondiale comme Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. D’ici la fin du mercato, Leonardo voudrait renforcer plusieurs secteurs et notamment le secteur offensif. Et à en croire la presse italienne, le PSG serait intéressé par Joaquin Correa.

Correa a demandé à quitter la Lazio Rome