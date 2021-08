Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour cette piste chaude de Leonardo !

Publié le 2 août 2021 à 0h45 par Th.B.

Alors que son nom ne cesse de revenir du côté du PSG, Joaquin Correa ne partirait pas pour moins de 30M€ cet été. La Lazio pourrait même réclamer une indemnité plus importante.

Indépendamment du dossier Kylian Mbappé, le PSG chercherait à recruter un attaquant cet été. Idéalement, Leonardo aimerait rapatrier Moise Kean sous la forme d’un prêt à l’instar du dernier exercice. Néanmoins, Everton ne semblerait plus intéressé par un prêt pour Kean et chercherait à recevoir une indemnité de transfert se rapprochant des 30M€ investis en 2019. Leonardo se pencherait sur un tout autre dossier, à savoir sur celui de Joaquin Correa. L’attaquant argentin qui évolue à la Lazio et où son contrat court jusqu’en juin 2024, aurait rencontré son entraîneur Maurizio Sarri ces dernières heures pour lui faire part de sa volonté d’aller voir ailleurs. De bon augure pour le PSG qui devrait cependant mettre la main à la poche pour le transfert de Joaquin Correa.

La Lazio demande 30M€ minimum pour Correa