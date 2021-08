Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé à l’origine d’un énorme coup de tonnerre ?

Publié le 3 août 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, l’avenir de Cristiano Ronaldo semble être lié à celui de Kylian Mbappé. Et en fonction des événements, cela pourrait causer un gros tremblement de terre au Real Madrid. Explications.

Où joueront Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé cette saison ? Alors que le Portugais et le Français ont repris respectivement le chemin de l’entraînement avec la Juventus et le PSG, rien ne dit qu’ils y seront toujours dans quelques semaines. Et ces deux dossiers seraient d’ailleurs liés. Alors que Cristiano Ronaldo a toujours été l’un des rêves des Qataris à Paris, il pourrait remplacer Kylian Mbappé. Le fait est que le Français est retenu par le club de la capitale et cela pourrait avoir de grosses conséquences.

Cristiano Ronaldo… vers le Real Madrid ?