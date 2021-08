Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo réactive un dossier impossible…

Publié le 3 août 2021 à 4h15 par T.M.

Du côté du PSG, le recrutement de Leonardo est encore loin d’être terminé. Alors que le directeur sportif parisien aurait certaines idées, cela pourrait être très compliqué…

Cet été, le PSG réalise un recrutement exceptionnel. En effet, Leonardo a frappé très fort en enchainant les gros coups avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Mais cela ne devrait pas s’arrêter là. Si Leonardo s’occupe actuellement de dégraisser, il pourrait ensuite continuer de recruter et pas n’importe quel joueur. Le dossier Paul Pogba revient souvent aux abords du Parc des Princes, mais d’autres pistes moins connues du grand public seraient à l’étude.

Priorité… à l’Atlético de Madrid !