Mercato - OM : Longoria se voit réclamer trois départs !

Publié le 3 août 2021 à 3h15 par A.M.

Déjà très actif cet été avec l’arrivée de huit recrues, l’OM doit désormais vendre. Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car et Dario Benedetto sont en première en ligne.

Depuis l’ouverture du mercato, Pablo Longoria ne chôme pas. Le président de l’OM a effectivement déjà bouclé l’arrivée de huit renforts, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Désormais, comme le souligne Jacques Bayle, il va falloir vendre afin d’équilibrer les comptes, mais également l’effectif.

Radonjic, Caleta-Car et Benedetto vers le depart ?