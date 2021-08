Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un choix fort de Sampaoli sur le mercato est enfin justifié !

Publié le 2 août 2021 à 11h10 par D.M.

Jorge Sampaoli a fait le forcing cet été pour recruter Luan Peres. Et pour cause, le défenseur dispose de qualités suffisantes pour s'imposer à l'OM.

A la recherche de renforts défensifs lors de ce mercato estival, l’OM est parvenu à s’attacher les services de William Saliba, mais aussi de Luan Peres. Arrivé en provenance de Santos, le Brésilien a rejoint Marseille et a retrouvé Jorge Sampaoli, passé comme lui par le club brésilien et qui a fait le forcing pour le recruter. « Dans la plupart des clubs où j’ai joué, je ne connaissais pas l’entraîneur. Mais maintenant à l’OM j’ai cette chance, et je sais qu’il a confiance en moi. Il sait ce que je peux apporter sur le terrain et connaît aussi mon tempérament hors du terrain, mon caractère » confiait Peres aux médias du club il y a quelques jours

Sampaoli a demandé à recruter Luan Peres