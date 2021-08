Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien réalisé deux gros coups !

Publié le 3 août 2021 à 2h45 par A.M.

Invité à commenter le recrutement de Pablo Longoria, Fabrice Abriel souligne notamment l’apport de Luan Peres et William Saliba.

Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Voilà la liste des huit renforts deja bouclés par l’OM. Et pour Fabrice Abriel, c’est bien dans le secteur défensif que le club phocéen s’est le mieux renforcé notamment avec William Saliba et Luan Peres.

Peres et Saliba, les nouveaux patrons de l’OM ?