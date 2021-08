Foot - Mercato

Mercato - Officiel : L'AS Monaco annonce le départ d'un attaquant !

Publié le 2 août 2021 à 11h09 par La rédaction

Pourtant annoncé comme un espoir, Henry Onyekuru n’a pas pu faire son trou à l’AS Monaco en l’espace de ses deux ans sous contrat au club et a d’ailleurs été transféré ce lundi à l’Olympiakos.

Arrivé à l’été 2019 en provenance d’Everton, Henry Onyekuru (24 ans) n’avait jusqu’ici disputé que huit matchs sous les couleurs de l’AS Monaco. C’est presque dans l’indifférence la plus totale que son départ s’est ficelé ces derniers temps jusqu’à l’officialisation ce lundi matin de son transfert à l’Oympiakos alors qu’il sort de deux prêts consécutifs à Galatasaray. Reste à savoir si l’aventure grecque d’Onyekuru sera plus réussie que son passage sur Le Rocher.