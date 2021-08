Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay fait déjà l’unanimité au Barça !

Publié le 3 août 2021 à 3h00 par A.M.

Arrivé libre en provenance de l’OL cet été, Memphis Depay fait déjà forte impression au FC Barcelone.

Cet été, compte tenu de la situation financière du club, le FC Barcelone s’est montré actif sur le marché des joueurs libres en attirant Éric Garcia, Sergio Aguero et Memphis Depay. L’ancien joueur de l’OL s’est d’ailleurs déjà particulièrement distingué lors des derniers matches amicaux du Barça. De quoi réjouir Frenkie De Jong. Dans les colonnes de Sport , le milieu de terrain néerlandais se réjouit de l’arrivée de son compatriote.

De Jong s’enflamme pour Depay