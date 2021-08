Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce club qui va rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 3 août 2021 à 3h30 par T.M.

Désormais concentré sur le dégraissage de l’effectif du PSG, Leonardo pourrait recevoir un grand coup de main du Bayer Leverkusen.

Après avoir dynamité le marché des transferts dans le sens des arrivées, Leonardo veut désormais passer la seconde en ce qui concerne les départs. En effet, le directeur du PSG s’est lancé une grande mission pour cet été : dégraisser. Et l’objectif serait élevé puisque l’idée serait de récupérer près de 180M€. Mais comment y arriver ? Pour cela, de nombreux indésirables de Mauricio Pochettino sont poussés vers la sortie. Mais encore faut-il ensuite trouver preneur pour ces joueurs du PSG.

Kehrer après Bakker ?