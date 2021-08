Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse réponse tombe dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 3 août 2021 à 8h15 par T.M.

Si en Espagne on continue de croire à une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, il n’en serait rien.

Durant ce mois d’août, le cas de Kylian Mbappé va encore et toujours faire énormément parler sur le marché des transferts. En effet, le feuilleton autour de l’attaquant du PSG est parti pour durer étant donné qu’il n’a pas prolongé avec le club de la capitale. Sous contrat jusqu’en 2022, le Français pourrait donc obliger sa direction à le céder d’ici la fin du mercato pour éviter un départ libre dans un an. Un scénario auquel on continue de croire en Espagne et surtout au Real Madrid. Bien que ce dossier Mbappé soit très complexe, la Casa Blanca continuerait d’y croire. En vain ?

Pas de départ au programme !