Mercato - OM : Pour cette piste de Longoria, les dés étaient déjà jetés…

Publié le 3 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors qu’Alexander Nübel aurait été une option prise en considération par l’OM, le président Pablo Longoria n’avait aucune chance de mener à bien cette opération.

Courant juillet, l’OM a accueilli un nouveau gardien afin d’imposer une concurrence à Steve Mandanda. Avant que Pau Lopez débarque sous la forme d’un prêt en provenance de la Roma, Pablo Longoria aurait tenté de trouver un accord avec le Bayern Munich pour qu’Alexander Nübel vienne renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Finalement, le président de l’OM a été pris de vitesse par l’AS Monaco et il semblerait que le sort en était déjà jeté depuis quelque temps à en croire le principal intéressé.

« J’ai choisi Monaco car c’est une bonne opportunité pour moi »