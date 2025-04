Crise à l’OM : McCourt accusé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l’OM affronte Toulouse dans un contexte particulier. Alors que le club phocéen reste sur 3 défaites consécutives, le climat est tendu. On parle même d’une crise sur la Canebière. Mais à qui la faute ? À Pablo Longoria ? A Roberto De Zerbi ? Aux joueurs ? Dans cette situation, Frank McCourt, propriétaire de l’OM, en a aussi pris pour son grade.

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt se fait toutefois très discret à Marseille. Néanmoins, ce dimanche soir, l’Américain sera au Vélodrome pour la rencontre face à Toulouse. Une présence qui intervient au moment où le club phocéen traverse une période de turbulences. Depuis la défaite face à Reims, la 3ème consécutive, la tension ne faut qu’augmenter à l’OM et il a même été question de certaines frictions entre Roberto De Zerbi et ses joueurs. La crise pointe donc le bout de son nez, mais voilà que McCourt serait tout autant responsable.

« Le principal responsable, je n’ai pas dit le seul… »

L’OM traverse une période compliquée et dans cette situation, Rolland Courbis n’a pas voulu oublier Frank McCourt. Au micro de RMC, l’ancien Marseillais a balancé à propos de l’Américain : « J’ai l’impression que du côté de l’OM, la logique n’existe pas. Le principal responsable, je n’ai pas dit le seul, de ce qui se passe en bien, en moitié bien ou en pas bien, c’est McCourt. Je donne un exemple, si aujourd’hui Pablo Longoria, avec beaucoup de qualités dans beaucoup de secteurs, se retrouve président, directeur sportif, recruteur, ce n’est pas lui qui a donné toutes ces fonctions, c’est McCourt. Il faut regarder les choses à l’endroit si je peux me permettre ».

« Un propriétaire qui n’y connait rien »

David Douillet a d’ailleurs été dans le sens de Rolland Courbis en ce qui concerne le problème avec Frank McCourt. « Je suis d’accord, le problème vient de derrière. Un propriétaire qui n’y connait rien, qui se repose totalement sur son président et le président qui fait l’équipe et non pas l’entraîneur. Il faut régler les choses et mettre des gens qui restent à leur place », a lâché l’ancien judoka.