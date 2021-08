Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort inattendu acté par Longoria ?

Publié le 3 août 2021 à 3h45 par T.M.

Avec le recrutement de Balerdi, Luan Peres et Saliba, l’OM est armé en défense centrale. Mais cela serait sans compter sur Pablo Longoria.

Avec déjà 8 recrues au compteur, l’OM ne voudrait pas en rester là sur ce mercato. En coulisse, Pablo Longoria travaille toujours sur différents dossiers, à l’instar de celui de Pol Lirola, de Daniel Wass. De plus, les efforts des Phocéens semblent désormais se concentrer sur le secteur offensif. Avec les dernières arrivées de Leonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba, Jorge Sampaoli a semble-t-il ce qu’il faut en défense centrale en plus d’Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car qui n’est toujours pas parti. Mais cela pourrait visiblement encore bouger dans ce secteur.

