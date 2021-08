Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle décisif pour Pochettino dans le feuilleton Mbappé ?

Publié le 3 août 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé ont développé une belle relation, cela ne devrait néanmoins pas suffire pour qu’il prolonge au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG. Pire encore, comme le confirme à nouveau Le Parisien ce mardi, l’international français ne serait pas encore prêt à se positionner dans cette optique, même s’il restera à Paris au terme de cette fenêtre estivale des transferts. Ainsi, la direction parisienne voudrait revenir à la charge au cours des prochains mois afin de tout tenter pour éviter un départ libre de l’ancien joueur de l’AS Monaco.

La présence de Mauricio Pochettino peut jouer, mais…