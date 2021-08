Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, rachat… Les vérités de Mourad Boudjellal !

Publié le 3 août 2021 à 10h15 par T.M.

Il y a un an maintenant, Mourad Boudjellal tentait avec Mohamed Ayachi Ajroudi de racheter l’OM. Un épisode sur lequel est revenu celui qui est désormais à la tête du Hyères FC.

Frank McCourt n’a cessé de le répéter, il n’a pas l’intention de quitter la tête de l’OM, club qu’il détient depuis 2016. Et cela fait un an que l’Américain est sollicité pour la cession du club phocéen. Si cela parlait des Saoudiens ces derniers mois, cela avait débuté l’été dernier avec l’apparition du projet de Mohamed Ayachi Ajroudi, représenté par un certain Mourad Boudjellal. Ancien patron du RCT, il aurait pu devenir président de l’OM, mais le rachat ne s’est jamais effectué.

Boudjellal et le feuilleton du rachat !