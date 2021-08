Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse condition révélée pour Wesley Fofana !

Publié le 3 août 2021 à 11h00 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on serait visiblement intéressé par une arrivée de Wesley Fofana. Toutefois, cela ne serait pas la première priorité des Merengue.

Pour le moment, c’est très calme au Real Madrid pour ce mercato estival. Seul David Alaba, arrivé libre du Bayern Munich, est venu étoffer l’effectif de Carlo Ancelotti. Cela changera-t-il d’ici la fin du mois d’août ? Comme expliqué en Espagne, Florentino Pérez n’aurait qu’une seule priorité pour ce mercato : recruter Kylian Mbappé. Bien que cela soit compliqué pour l’attaquant du PSG, la Casa Blanca continuerait toujours d’y croire. Un dossier qui influencerait d’ailleurs tout le reste du mercato du Real Madrid.

Fofana ? Oui, mais…

Comme révélé par Fabrice Hawkins, le Real Madrid ferait les yeux doux à Wesley Fofana. Formé à l’ASSE, le défenseur central de Leicester pourrait donc venir renforcer la charnière de la Casa Blanca, désormais orpheline de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Alors que des discussions auraient débuté, il n’y aurait aucune offre pour le moment. Et pour cause. Au Real Madrid, on attendrait surtout de voir comment évoluer le dossier Mbappé pour penser à la suite avec Fofana. Ainsi, une offensive devrait réellement être lancée pour le défenseur, une fois que cela sera définitivement mort pour l’attaquant du PSG.