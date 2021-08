Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Mbappé et Ronaldo, Leonardo a déjà fait son choix !

Publié le 3 août 2021 à 9h15 par A.D.

Alors qu'il voudrait quitter la Juventus, Cristiano Ronaldo espérerait voir le Real Madrid s'offrir les services de Kylian Mbappé pour pouvoir signer au PSG. Toutefois, le club de la capitale souhaiterait à tout prix retenir son numéro 7. Cristiano Ronaldo pourrait donc être contraint de continuer à La Vieille Dame pour sa dernière année de contrat.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo envisage de quitter la Juventus depuis de longues semaines, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Selon nos informations du 20 mai, les représentants de CR7 ont même commencé à préparer le terrain en vue d'un possible départ lors de ce mercato estival. Alerté par la situation de Cristiano Ronaldo, le PSG ne compte pas bouger ses pions tant que le cas de Kylian Mbappé ne sera pas réglé. Ce lundi, AS a fait un nouveau point sur le dossier Ronaldo. Et à en croire le média espagnol, CR7 n'espérerait qu'une chose : que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid pour pouvoir poser ses valises au PSG cet été. Une information confirmée par Il Corriere dello Sport .

Le rêve de Cristiano Ronaldo brisé par Mbappé et le PSG ?