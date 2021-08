Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable sortie sur le feuilleton Pogba…

Publié le 3 août 2021 à 5h00 par T.M.

Afin de forcer son départ, Harry Kane a séché ce lundi la reprise de l’entraînement avec Tottenham. Une méthode que Paul Pogba n’aurait pas intérêt à employer.

Débordant d’ambition, Harry Kane veut remporter des trophées. Et pour le Britannique, cela passerait pas un départ de Tottenham. Mais encore faut-il convaincre Daniel Levy, ce qui est une autre histoire. Alors que l’attaquant des Spurs voudrait aller à Manchester City, le club londonien ne l’entend pas de cette oreille. Face à cela, Harry Kane forcerait alors la main à sa direction et ce lundi, le joueur de Nuno Santo ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement. De quoi faire réagir Rio Ferdinand.

« Regardons comment les médias anglais et les fans deviendraient fous »