Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Paul Pogba !

Publié le 3 août 2021 à 18h45 par Th.B. mis à jour le 3 août 2021 à 18h55

Alors que le PSG se serait lancé sur les traces de Paul Pogba, Manchester United ne devrait pas laisser filer sa star si facilement. En effet, Leonardo devrait mettre le prix pour s’attacher les services de Pogba.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba (28 ans) pourrait cependant rebondir au PSG ou ailleurs puisque Mino Raiola teste son marché comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité jeudi dernier. Et bien que Paul Pogba voudrait rejoindre le PSG comme The Daily Star l’a souligné dans la journée de lundi, les dés ne seraient clairement pas jetés pour le champion du monde tricolore, bien au contraire.

Le prix de Pogba finalement entre 75 et 100M€ !