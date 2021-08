Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie d’Aulas sur le recrutement de Leonardo !

Publié le 3 août 2021 à 16h10 par T.M.

Cet été, le PSG frappe très fort sur le marché des transferts. Un recrutement qui n’a bien évidemment pas échappé à Jean-Michel Aulas, président de l’OL.

Après avoir perdu le titre en Ligue 1 la saison dernière, le PSG veut reprendre sa couronne et surtout enfin remporter la Ligue des Champions. Et cet été, le club de la capitale s’impose comme le grand favori pour le sacre européen. En effet, Leonardo réalise un recrutement incroyable, offrant une armada à Mauricio Pochettino. Alors que l’entraîneur du PSG avait déjà de nombreuses stars à sa disposition, voilà qu’il peut désormais compter sur Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Et cela pourrait ne pas s’arrêter là puisque Paul Pogba pourrait également débarquer.

« Pas une bonne nouvelle pour le Championnat »