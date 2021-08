Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur le départ de Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 3 août 2021 à 17h15 par H.G.

Alors qu’il a quitté le PSG en 2016, Zlatan Ibrahimovic n’était pas forcément favorable à l’idée de quitter le club de la capitale à l’époque.

C’est une véritable bombe qui a été lâchée par Le Parisien ce mardi à la mi-journée. Selon le quotidien francilien, Zlatan Ibrahimovic aurait sondé le PSG dans l’optique d’effectuer son grand retour dans la capitale française cet été. Seulement voilà, cela n’a pas abouti puisque Paris avait d’autres projets, et le géant suédois a ainsi prolongé son contrat à l’AC Milan jusqu’au 30 juin 2022. De ce fait, les chemins du buteur de 39 ans et du PSG ne devraient plus se recroiser après son départ survenu en 2016 après quatre années passées au sein des pensionnaires du Parc des Princes.

Zlatan Ibrahimovic ne voulait pas partir du PSG en 2016