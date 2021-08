Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Le combat est loin d'être fini pour Mbappé !

Publié le 3 août 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Alors que le PSG ferait le maximum pour conserver Kylian Mbappé, on devrait assister à un énorme bras de fer avec le Real Madrid jusqu'à la fin du mercato estival. En effet, le club emmené par Carlo Ancelotti ne compterait pas abandonner tant que la fenêtre de transferts ne sera pas fermée. De son côté, Kylian Mbappé serait toujours déterminé à rejoindre le Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu au PSG. S'il ne parvient pas à prolonger son numéro 7 rapidement, Leonardo pourrait être contraint de le vendre cet été, et ce, pour ne pas risquer de le voir partir librement et gratuitement dans un an. Mais à en croire les informations du Parisien , divulguées ce mardi matin, un départ de Kylian Mbappé lors de ce mercato estival ne serait pas d'actualité aujourd'hui. Malgré l'interêt prononcé du Real Madrid, le champion du monde français ne devrait en aucun cas quitter le PSG durant cette fenêtre de transferts. Mais est-ce que cela veut dire que Kylian Mbappé va prolonger avec le PSG ?

Kylian Mbappé veut toujours rejoindre le Real Madrid

Dans ses colonnes, Le Parisien a apporté d'autres précisions de taille sur le feuilleton Mbappé. Et à en croire le média français, Kylian Mbappé n'envisagerait toujours pas de parapher un nouveau bail avec le PSG, car il estimerait que toutes les conditions ne sont pas réunies actuellement. Malgré tout, les hautes sphères parisiennes ne perdraient pas espoir et devraient tenter le tout pour le tout lors des semaines, mois à venir jusqu'à obtenir gain de cause. D'ailleurs, elles pourraient avoir un bon allié pour faire entendre raison Kylian Mbappé : un certain Mauricio Pochettino. En effet, le technicien argentin entretiendrait une relation particulière avec Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG cet hiver. Toutefois, cela ne devrait pas être un facteur suffisant pour prolonger l'ancien de l'AS Monaco. De son côté, le Real Madrid devrait intensifier ses efforts pour boucler l'opération Mbappé dès cet été.

Le Real Madrid compte se battre jusqu'aux ultimes instants du mercato pour Mbappé