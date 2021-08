Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prêt à prolonger ? La réponse !

Publié le 3 août 2021 à 9h45 par T.M.

Kylian Mbappé visiblement parti pour rester cette saison au PSG, la question est de savoir si l’attaquant de Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en 2022, va finir par prolonger.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les interrogations. Les questions sont nombreuses concernant l’attaquant du PSG, sous contrat jusqu’en 2022. Partira-t-il ou non à l’occasion de ce mercato estival ? Va-t-il finir par prolonger avec le club de la capitale ? Ces dernières heures, Le Parisien est venu apporter des réponses concernant le cas de Mbappé. Et tout d’abord, il ne faudrait pas s’attendre s’attendre à un transfert d’ici la fin du mois d’août. Quid alors d’un nouveau contrat ?

C’est non pour l’instant !