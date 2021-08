Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Thilo Kehrer !

Publié le 4 août 2021 à 7h45 par Th.B.

Alors qu’il semble destiné à s’engager au Bayer Leverkusen, Thilo Kehrer ne voudrait pas quitter le PSG pour prendre part au projet sportif du Bayer Leverkusen qu’il n’apprécierait pas.

Et si c’était le moment pour Leonardo de vendre Thilo Kehrer ? Le directeur sportif du PSG chercherait à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino à la fois pour dégager de la place dans le groupe, mais aussi pour avoir les armes nécessaires pour boucler un dernier gros coup, à savoir Paul Pogba. Le polyvalent défenseur du PSG serait apprécié par plusieurs clubs de Bundesliga dont le Bayern Munich selon Foot Mercato . Néanmoins, ce serait le Bayer Leverkusen qui serait le plus apte à accueillir Kehrer à ce jour, et encore plus lorsque la vente de Leon Bailey à Aston Villa aura été officialisée. Cependant, Thilo Kehrer pourrait tout changer.

Kehrer ne voudrait pas aller au Bayer Leverkusen !