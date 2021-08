Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dressé sa liste noire pour le mercato !

Publié le 4 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que Thilo Kehrer soit annoncé sur le départ pour un club de Bundesliga, ce serait trois autres joueurs que Leonardo aimerait voir quitter le PSG selon Fabrizio Romano.

Force est de constater que Leonardo a changé son fusil d’épaule pour le mercato estival contrairement à celui de l’an dernier. En effet, le directeur sportif du PSG est déjà parvenu à mettre la main sur quatre recrues et à envoyer en prêt Alphonse Aréola à West Ham tout en vendant Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen. Et alors que le dossier Paul Pogba bat son plein, le10sport.com vous ayant révélé la semaine dernière que le PSG était la destination la plus probable du milieu de terrain de Manchester United pour cet été, Leonardo devrait dégraisser l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino.

Sarabia, Rico et Rafinha amenés à aller voir ailleurs ?