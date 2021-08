Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman attendrait Laporta au tournant !

Publié le 4 août 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone se montre discret ces derniers jours sur le marché des transferts, Ronald Koeman aurait demandé des nouveaux renforts à sa direction sportive.

Le mercato estival semblerait loin d'être terminé pour le FC Barcelone. Après avoir enregistré les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay, Ronald Koeman souhaiterait encore renforcer son effectif. De son côté, Joan Laporta doit lui, faire face aux problèmes financiers du club culé, tandis que la prolongation de Lionel Messi tarderait à se concrétiser. Pour autant, Koeman aurait fait des demandes spécifiques à sa direction...

Koeman veut encore des renforts