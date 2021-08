Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tapis sur Kylian Mbappé pour le Real Madrid !

Publié le 4 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo songerait à effectuer son grand retour au Real Madrid, il ne serait pas le bienvenu. Florentino Pérez n’aurait d’yeux que pour la star du PSG : Kylian Mbappé.

Les semaines se suivent et malgré les rumeurs de départ, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo évoluent toujours respectivement au PSG et à la Juventus. En ce qui concerne la star de la Vieille Dame , l’idée d’un départ à un an de la fin de son contrat serait bien présente dans son esprit. Si bien que Ronaldo prendrait en considération le fait d’offrir ses services par l’intermédiaire de son agent Jorge Mendes au Real Madrid. De son côté, le président Florentino Pérez aurait un tout autre plan en tête nommé Kylian Mbappé.

Le Real Madrid miserait absolument tout sur Mbappé