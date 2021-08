Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti pourrait boucler un départ à 20M€ !

Publié le 3 août 2021 à 12h10 par A.D.

Indésirable au Real Madrid, Isco se dirigerait vers le Milan AC. Alors qu'il serait emballé par l'idée de rejoindre les Rossoneri, le milieu offensif espagnol pourrait rejoindre le club lombard pour 18-20M€.

Alors qu'il a perdu de sa superbe, Isco aurait pu quitter le Real Madrid à plusieurs reprises lors des dernières fenêtres de transferts. En effet, Zinedine Zidane comptait de moins en moins sur le milieu offensif espagnol lors de son dernier passage à la Maison-Blanche et aurait tenté de s'en séparer, sans succès. Avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, on aurait pu penser que l'avenir d'Isco était totalement relancé. Toutefois, il serait toujours en instance de départ et aurait de bonnes chances de filer vers le Milan AC.

Un transfert à 20M€ au Milan AC pour Isco ?