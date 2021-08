Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution enfin trouvée pour cet indésirable d'Ancelotti ?

Publié le 3 août 2021 à 1h30 par D.M.

A la recherche de liquidités, le Real Madrid voudrait se séparer de nombreux joueurs et notamment d'Isco. Le milieu de terrain intéresserait notamment le Milan AC.

Engagé dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid doit préparer le terrain en allégeant sa masse salariale et se séparer de plusieurs joueurs, qui ne font pas partie des premiers choix de Carlo Ancelotti. Barré par la concurrence au milieu de terrain, Isco serait concerné par un possible départ et pourrait rejoindre une nouvelle équipe afin de retrouver du temps de jeu. Pour l’heure, le Real Madrid n’aurait reçu aucune proposition pour l’international espagnol, mais ce dossier Isco pourrait bien se décanter dans les prochaines semaines.

Isco dans le viseur du Milan AC ?