Mercato - PSG : Leonardo aura sa chance pour Koulibaly !

Publié le 2 août 2021 à 22h45 par A.C.

Après Sergio Ramos, Leonardo pourrait frapper un autre gros coup en défense centrale, avec Kalidou Koulibaly.

Cela fait des années que le Paris Saint-Germain semble courir après Kalidou Koulibaly. Il faut dire que le Sénégalais ferait saliver n’importe quel club au monde, mais le Napoli a toujours réussi à le retenir. Cette fois, la situation est différente. Sans Ligue des Champions et face à une crise sans précédents pour le football mondial, les dirigeants du Napoli semblent obligés de vendre Koulibaly. Cela n’aurait pas échappé au PSG, mais également à plusieurs clubs de Liga et de Premier League, comme le Real Madrid et Everton.

Le Napoli est obligé de vendre Koulibaly