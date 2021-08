Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour l’avenir de cet international français !

Publié le 2 août 2021 à 23h30 par La rédaction

Un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid, Jules Koundé se dirige vers Chelsea. L'international français disposerait d'un accord avec les Blues, qui doivent désormais trouver un terrain d'entente avec le FC Séville.

Avec les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, c'est tout un pan de la défense madrilène qui est à reconstruire. David Alaba et Eder Militao peuvent évoluer dans l'axe, mais le Real Madrid pourrait se montrer actif pour renforcer ce secteur. Le nom de Jules Koundé a notamment été évoqué ces dernières semaines. Le jeune défenseur français évolue au FC Séville et sort d'une excellente saison, où il a disputé 51 matches, de quoi gagner sa place pour l'Euro 2020.

Koundé vers Chelsea