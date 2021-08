Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas avait vu juste…

Publié le 2 août 2021 à 23h10 par La rédaction

Après avoir claqué la porte de l’OM suite au recrutement d’Olivier Ntcham, André Villas-Boas semble avoir vu juste. Explication.

Nous étions le 2 février 2021 et un coup de tonnerre s’abattait sur la Commanderie. André Villas-Boas présentait alors sa démission en conférence de presse. La raison ? Un désaccord avec son directeur sportif de l'époque, lui qui est devenu président, Pablo Longoria quant au recrutement du milieu de terrain d’Olivier Ntcham. Selon le technicien portugais, il n’était pas au courant de l’arrivée du joueur appartenant au Celtic Glasgow et doutait de ses réelles qualités.

Ntcham libéré de son contrat