Mercato - PSG : Un incroyable rebondissement dans le feuilleton Mbappé ?

Publié le 4 août 2021 à 10h45 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on veut y croire jusqu’au bout pour recruter Kylian Mbappé. Et les derniers événements pourraient bien être favorables à la Casa Blanca. Explications.

Bien décidé visiblement à ne pas prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc chercher à faire ses valises dès ce mercato estival. Malgré les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, qui fermait la porte à un départ du Français, le feuilleton risque de s’étendre tout au long de ce mois d’août. Et malgré la complexité de l’opération, le Real Madrid sera à l’affût jusqu’au dernier moment. Au sein de la Casa Blanca, Florentino Pérez veut y croire pour Mbappé, espérant que le PSG change de position face au risque de perdre le joueur de Mauricio Pochettino dans un an. Et les Merengue pourraient bien avoir les arguments pour inverser cette situation.

Des revenus inespérés !